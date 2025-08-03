Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Memurlarına Saldırı Girişimi

Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Memurlarına Saldırı Girişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir şahıs, gümrük muhafaza memurlarına hakaret edip saldırı girişiminde bulundu. Olay sonrası şahıs yakalanarak savcılığa teslim edildi, ancak serbest bırakıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Habur Sınır Kapısı'nda bir şahıs, 2 kadın gümrük muhafaza memuruna görevlerini ifa ettikleri sırada önce hakaret etti ardından saldırı girişiminde bulundu.

Habur Sınır Kapısı'nda 2 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen olayda, "karınca" olarak tabir edilen ve gümrük sahasında izinsiz iş takibi yaparak menfaat temin etmeye çalışan bir kişi, sahaya yetkisiz şekilde girmeye çalıştı. Gümrük sahasına girmesine engel olmak isteyen iki kadın muhafaza memuruna, şahıs önce hakaret etti, ardından ise saldırı girişiminde bulundu.

Olayın ardından saldırgan, Habur Kaçakçılık ve İstihbarat Şube ile gümrük personeli tarafından yakalanarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi. Şahsın savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı karıştırdı

Pistteki cisim Sabiha Gökçen'i karıştırdı! Uçaklar bir bir pas geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.