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Kocaeli'de Muhabire Görev Başında Saldırı

Kocaeli'de Muhabire Görev Başında Saldırı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D100 Karayolu'nda bir kişinin öldüğü haberini takip etmek için bölgeye giden muhabir Tayyar Öztoprak, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzü kanlar içinde kalan muhabir, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Kocaeli'de haber için gittiği olay yerinde iki şahsın saldırısına uğrayan muhabir yaralandı.

Olay, D100 Karayolu Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu'nda bir kişinin öldüğü haberini alan muhabir Tayyar Öztoprak, görevini yapmak için bölgeye gitti. Olayı anlamaya çalıştığı esnada muhabir, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken, yüzü kanlar içinde kalan muhabir olayı gerçekleştiren 2 kişiden şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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