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Haber alınamıyordu, uçurumda cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Haber alınamıyordu, uçurumda cansız bedeni bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü olarak bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gezmek için evden çıkan ve o saatten itibaren kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Ali Tonbaş'ın cesedi uçurumda bulundu. Olayın ihbar edilmesi üzere bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede Tonbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, geçtiğimiz gün hakkında kayıp ihbarı yapılan Tonbaş olduğunu tespit etti. Tonbaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler

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