20 Mehmetçiğin Naaşı Türkiye'ye Gönderiliyor

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşı, "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Türkiye'ye götürülecek.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları bu sabah saatlerinde sona erdi. Azerbaycan'ın Gence şehrinden Türkiye'ye dönmek üzere havalandıktan sonra yaşanan kazada şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşı "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Türkiye'ye gönderilecek. Koca Yusuf A400M uçağının önümüzdeki saatlerde Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi. Uçağın şehitlerin naaşlarının Gürcistan makamlarınca Türk yetkililere teslim edilmesinin ardından hareket edeceği bildirildi. - TİFLİS