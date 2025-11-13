Haberler

20 Mehmetçiğin Naaşı Türkiye'ye Gönderiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşı, "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Türkiye'ye götürülecek.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşı, "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Türkiye'ye götürülecek.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları bu sabah saatlerinde sona erdi. Azerbaycan'ın Gence şehrinden Türkiye'ye dönmek üzere havalandıktan sonra yaşanan kazada şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşı "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Türkiye'ye gönderilecek. Koca Yusuf A400M uçağının önümüzdeki saatlerde Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi. Uçağın şehitlerin naaşlarının Gürcistan makamlarınca Türk yetkililere teslim edilmesinin ardından hareket edeceği bildirildi. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.