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Gürbulak'ta yolcu otobüsünde koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 830 gram esrar bulundu

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Gürbulak'ta yolcu otobüsünde koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 830 gram esrar bulundu
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Ağrı Doğubayazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan giriş yapan yolcu otobüsünde koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 830 gram esrar bulundu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 647 bin lira olduğu bildirildi ve olayla ilgili adli işlemler sürüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde koltukların altındaki metal bölümlere gizlenmiş 1 kilo 830 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 647 bin lira olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Kasım tarihinde İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsü, risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında bazı yolcu koltuklarında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde koltuk minderlerinin altındaki metal bölümlere özel aparatlar kullanılarak gizlenmiş ve siyah poşetlere sarılmış 1 kilo 830 gram esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 647 bin lira olduğu bildirildi.

Olayla ilgili adli işlemler sürerken, Gürbulak Gümrük Sahası'nda uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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