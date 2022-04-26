Güpegündüz hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Güpegündüz hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güpegündüz hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinin önündeki malzemenin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinin önündeki malzemenin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde, bir iş yerinin önündeki malzeme kağıt toplayıcısı tarafından güpegündüz çalındı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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