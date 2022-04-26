Güpegündüz hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinin önündeki malzemenin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
ANKARA (İHA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinin önündeki malzemenin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde, bir iş yerinin önündeki malzeme kağıt toplayıcısı tarafından güpegündüz çalındı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
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