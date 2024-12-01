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Güngören'deki Çöken Binada Göçük Altında Kalan Zekeriya Yılmaz Hayatını Kaybetti

Güngören'deki Çöken Binada Göçük Altında Kalan Zekeriya Yılmaz Hayatını Kaybetti
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Kentsel dönüşüm çalışmalarında çökme meydana gelen Güngören'deki binada 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Arama çalışmaları 3. günde sonuç verdi.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında kalan Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmalarında 3'üncü güne gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz'ın cansız bedenine saat 18.30 sıralarında ulaşıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni saat 21.00 sıralarında enkazın arka tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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