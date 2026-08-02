Güngören’de okulda çalan yangın alarmı geceyi hareketlendirdi: Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Güngören'de bir okulda gece saatlerinde devreye giren yangın alarmı paniğe neden oldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemelerde okulda herhangi bir yangının bulunmadığı, alarmın sistem kaynaklı arızadan dolayı çalıştığı belirlendi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Güngören'de bulunan bir okulda meydana geldi. Yangın alarmının çalması üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar sesleri duyarak sokağa çıktı. Okulun hoparlör sisteminden, "Bu bir yangın alarmıdır, lütfen sakin olunuz ve koridorlardaki ışıklı işaretleri kullanarak yangın çıkışlarına doğru yöneliniz" şeklinde uyarı anonsu yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren inceleme ve kontrollerin ardından itfaiye ekipleri sistemi kapattı. Yapılan çalışmalar sonucunda okulda herhangi bir yangının meydana gelmediği, alarmın sistemde yaşanan teknik bir arızadan kaynaklandığının tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı