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Güngören'de İşyerinde Yangın, İtfaiye Müdahelesiyle Kontrol Altına Alındı

Güngören'de İşyerinde Yangın, İtfaiye Müdahelesiyle Kontrol Altına Alındı
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Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir işyerinin arka kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Güngören'de çıkan yangında bir işyeri alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta bir işyerinin arka kısmında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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