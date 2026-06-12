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Güngören'de 247 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi: 9 gözaltı

Güngören'de 247 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi: 9 gözaltı
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İstanbul Güngören'de düzenlenen operasyonlarda 247 bin 500 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde ve makineler ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de düzenlenen operasyonda 247 bin 500 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Güngören'de 20 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 247 bin 500 adet sentetik ecza hap ile üretimde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirildi. Çalışmaların devamında belirlenen adreslere 12 Haziran'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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