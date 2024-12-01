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Güngören'de Çöken Binada Enkaz Altındaki İşçiye Ulaşıldı

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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri 3 gün süren çalışmanın ardından Yılmaz'a 18:30 sıralarında ulaştı.

Güngören'de çöken binada enkaz altında kalan işçiye ulaşıldı

İSTANBUL - Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında kalan Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmalarında 3'üncü güne gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz'a ulaşmaya çalışan ekiplerin arama çalışmalarına özel eğitimli kurtarma köpeklerinin de kullanıldı. Zekeriya Yılmazı'ın cansız bedenine 18.30 sıralarında ulaşıldı. İşçinin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları başladı.

Güngören'de Çöken Binada Enkaz Altındaki İşçiye Ulaşıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
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