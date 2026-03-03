Güney Kore 23 vatandaşını İran'dan tahliye etti

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 23 Güney Koreli'nin karayoluyla İran'dan tahliye edildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel gerilimi artırırken, Güney Kore hükümeti İran'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 Güney Koreli'nin karayolu ile İran'dan tahliye edildiği bildirildi. Bu kişilerin Güney Kore'nin İran Büyükelçiliği tarafından ayarlanan iki kiralık otobüsle başkent Tahran'dan ayrıldığı ve kara sınırından güvenli bir şekilde Türkmenistan'a geçtiği kaydedildi. Tahliye edilen Güney Korelilerin yarın evlerine ya da üçüncü varış noktalarına ulaşacağı aktarıldı.

Tahliye edilenler arasında ünlü isimler de var

Tahliye edilenler arasında İran kadın milli voleybol takımının teknik direktörü Lee Do-hee ve İran'ın Mes Rafsanjan FC futbol takımı oyuncusu Lee Ki-je'nin de bulunduğu açıklandı. Ayrıca bazı büyükelçilik yetkilileri ve aileleri ile farklı uyruklardan etnik Korelilerin de ülkeden ayrıldığı ifade edildi. Tahliye operasyonunun ardından İran'da yaklaşık 40 Güney Koreli'nin kaldığı belirtildi.

"Tahliyeleri tamamlamak en önemli önceliğimiz"

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, hükümetin bu aşamada büyükelçilik personelini geri çekmeyi düşünmediğini belirterek, "Gerginliğin uzayıp uzamayacağını görmemiz ve vatandaşlarımızın tahliyesini tamamlama sorumluluğunu üstlenmemiz gerekecek. Bunlar en önemli önceliklerimiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tahliye edilen kişilere destek sağlamak için Türkmenistan'a bir acil müdahale ekibi gönderildiği kaydedildi. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı