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Güney Kore'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 5 yaralı

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Güney Kore'de yapımı devam eden bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Güney Kore facia gibi bir kazaya sahne oldu. Yapımı devam eden bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, olay yerel saatle 09.50 dolaylarında Seul'ün yaklaşık 80 kilometre güneyindeki Cheonan şehri yakınlarında meydana geldi.

KAZANIN KESİN NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seul-Sejong Otoyolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden köprü, 50 metre yüksekliğindeki 5 taşıyıcı kirişin yıkılması üzerine çöktü. Olay sırasında inşaat sahasında bulunan 8 işçi çöken köprünün altında kalırken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 5 işçinin ise yaralandığı açıklandı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü, 5 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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