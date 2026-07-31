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Güney Kıbrıs’ta İsrailli siyasetçinin seçim afişi, Filistin bayrağının renklerine boyandı

Güney Kıbrıs’ta İsrailli siyasetçinin seçim afişi, Filistin bayrağının renklerine boyandı
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İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesinde seçim kampanyası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne taşındı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde seçim kampanyası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne taşındı. İsrailli adayların seçim billboardları Güney Kıbrıs'ta çeşitli noktalarına asılırken, Başbakanlık için adı geçen Gandhi Eisenkot'un seçim afişi, Filistin bayrağının renklerine boyandı.

İsrail 27 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlere hazırlanırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrail'deki siyasi partilere ait seçim billboardları dikkat çekmeye başladı. Güney Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerine İsrail'de seçimlere katılan adaylara ait billboardlar yerleştirildi. İsrail'de başbakanlığa aday olan eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi'nin kurucusu Gandhi Eisenkot'un seçim afişi, Larnaka Havalimanı yakınlarında bir otoyola asıldı. Ancak bu durum, tepki ve tartışmalara yol açtı. Eisenkot'un seçim afişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından Filistin bayrağının renkleriyle boyandı.

Güney Kıbrıs'taki İsrail varlığı

Son 2 yılda Güney Kıbrıs'a yerleşen İsrail vatandaşlarının sayısındaki artış ve İsraillilerin adadaki gayrimenkul ile çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve tepkileri beraberinde getirmişti.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki ve 29 Aralık 2022'de göreve başlayan hükümetin görev süresini tamamlamasıyla birlikte ülkede 1988 yılından bu yana ilk kez genel seçimler zamanında gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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