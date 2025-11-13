Haberler

Gümüşhane Valisi Baruş'tan Düzensiz Göçle Mücadele Vurgusu

Gümüşhane'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerin artırıldığı açıklandı. Vali Aydın Baruş, son iki haftada 314 kontrol yapıldığını ve kayıt dışı göçmen bulunmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, kentte düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerin artırıldığını belirterek "Son iki haftada 314 kontrol yaptık. İlimizde kayıt dışı göçmen bulunmasını istemiyoruz" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi önünde hizmet veren İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait Mobil Göç Aracını ziyaret eden Vali Baruş, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Baruş, 30 Eylül 2024'ten bu yana bin 89 kontrol yapıldığını, son iki haftada ise 314 kişinin denetlendiğini söyledi.

Kontrollerde sadece düzensiz göçmenlerin değil, ikamet ve kimlik bilgilerinde eksiklik olan yabancıların da tespit edildiğini belirten Vali Baruş, "Şu ana kadar bir düzensiz göçmen tespit edildi. Ancak ikamet sorunu bulunan yabancılarla ilgili de gerekli işlemler yapıldı. Denetimlerimiz yoğun şekilde sürecek" diye konuştu.

Yabancı öğrencilere rehberlik hizmeti de verdiklerini vurgulayan Baruş, "Amacımız hem yasal olarak kalan öğrencilerin mağdur olmamasını sağlamak hem de kayıt dışı göçü tamamen önlemek" ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, incelemelerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezinde (GÖKSEM) de denetimlerde bulundu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
