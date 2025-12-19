Haberler

Gümüşhane'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Gümüşhane'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane-Trabzon karayolunda buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanelerde sürüyor.

Gümüşhane- Trabzon Karayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane merkeze bağlı Övündü Köyü mevkiinde Cemil Ö. (46) yönetimindeki 27 L 1991 plakalı otomobil, sürücüsünün buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Cemil Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Leyla Ö. (37) ve Ömer Asaf Ö. (4) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken, Kadir Ö. (18) ise ağır yaralandı.

Yaralıların tedavilerinin Gümüşhane ve Torul Devlet Hastanelerinde devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title