Gümüşhane'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Gümüşhane- Trabzon Karayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane merkeze bağlı Övündü Köyü mevkiinde Cemil Ö. (46) yönetimindeki 27 L 1991 plakalı otomobil, sürücüsünün buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Cemil Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Leyla Ö. (37) ve Ömer Asaf Ö. (4) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken, Kadir Ö. (18) ise ağır yaralandı.

Yaralıların tedavilerinin Gümüşhane ve Torul Devlet Hastanelerinde devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE