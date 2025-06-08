Gümüşhane'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Gümüşhane'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi'nde park halindeki otomobillere çarpan minibüs yan yattı, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'de park halindeki otomobillere çarpan minibüs yan yattı, 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit K. idaresindeki 01 EB 155 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 29 AAR 495 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde park halinde bulunan 29 DB 566 plakalı başka bir araca çarptı.

Zincirleme kazanın ardından minibüs yan yatarak durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Yiğit K. ile minibüste bulunan Mert Ş. ve Ensar U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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