Gümüşhane'de yeni idare mahkemesi kuruldu

Gümüşhane'de yeni idare mahkemesi kuruldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Gümüşhane ilinde yeni bir idare mahkemesi kuruldu. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir ilimizde yeni bir idare mahkemesi kuruldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜMÜŞHANE'DE İDARE MAHKEMESİ KURULDU

İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gümüşhane ilinde idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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