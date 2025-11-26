Haberler

Gümüşhane'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı

Gümüşhane'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil 150 metrelik uçuruma düştü. Sürücü Mürsel Y. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza gün ağarınca fark edilirken, ağır yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Camiyanı Mahallesi'nde gece yarısı eve gitmek üzere 29 AAZ 415 plakalı otomobiliyle yola çıkan Mürsel Y. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan aracı sabah saatlerinde vatandaşlar fark ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü Mürsel Y, Kürtün Devlet Hastanesine ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Vücudunda ve kafatasında kırıklar ve iç kanaması olduğu belirlenen Mürsel Y, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.