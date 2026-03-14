Haberler

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular: 1'i bebek 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili korkuluklara çarptı. Kazada anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri yaralanırken, anne kaza anında hayati tehlike atlattı.

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil korkuluklara çarptı. Hurdaya dönen araçta anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri yaralandı.

Kaza, Mescitli köyü mevkiinde bulunan Mescitli T1 Tüneli girişi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Gümüşhane istikametine seyir halinde olan İsrafil Emre Ö. (30) yönetimindeki 29 AAU 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın sağ tarafı büyük hasar alırken, hurdaya dönen otomobilde sürücü İsrafil Emre Ö. (30), eşi Şeymanur Ö. (30) ve 1 yaşındaki çocukları Ufuk Necati Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan aracın sağ ön koltuğunda oturan anne Şeymanur Ö.'nün kazadan kısa bir süre önce bebeğine yemek yedirmek için arka koltuğa geçtiği ve bu sayede kazadan ağır yara almadan kurtulduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

