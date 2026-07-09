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Gümüşhane'de sebze yüklü kamyon otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Gümüşhane'de sebze yüklü kamyon otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde sebze yüklü kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde sebze yüklü kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Torul ilçesi İkisu-Şiran Karayolu Kocadal Köyü Güllü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şiran ilçesi istikametinden Torul ilçesi istikametine seyir halinde olan Sadri C. idaresindeki 53 K 2041 plakalı sebze yüklü kamyon, aynı yönde ilerleyen Adem C. yönetimindeki 38 LB 309 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Sadri C., otomobil sürücüsü Adem C. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ekin Ceren C. ile Sezai C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar önce Torul ardından da Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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