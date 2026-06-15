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Gümüşhane'de ayağını patpata kaptıran şahıs hayatını kaybetti

Gümüşhane'de ayağını patpata kaptıran şahıs hayatını kaybetti
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde tarım aracı patpata ayağını kaptıran Dursun Karakaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracına ayağını kaptıran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Karakaş (51) tarlasını sürdüğü sırada patpat olarak bilinen tarım aracına ayağını kaptırarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karakaş, sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Karakaş, yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adam, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Karakaş'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından köyünde defnedilecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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