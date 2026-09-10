Gümüşhane’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Gümüşhane’de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Gümüşhane'de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Halis Yılmaz yönetimindeki 06 DM 8953 plakalı otomobil, Bayburt istikametine seyir halindeyken Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Dabağ'a çarptı.
Kazada yaralanan Dabağ, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı