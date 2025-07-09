Gümüşhane'de Kaza: Aileden 3 Kişi Yaralandı

Gümüşhane'de Kaza: Aileden 3 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de hafif ticari aracın menfeze çarpması sonucu aynı aileden üç kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gümüşhane'de hafif ticari aracın menfeze çarpıp takla atması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane Bayburt karayolu Akgedik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. (67) idaresindeki 34 BB 2983 plakalı hafif ticari araç, Bayburt istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında bulunan menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yoldan çıktı.

Kazada sürücü Dursun K. ile birlikte araçta bulunan babası Mevlüt K. (88) ve annesi Lehviye K. (86) yaralandı. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket! Aradaki fark dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı

Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.