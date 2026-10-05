Haberler

Gümüşhane'de Kale Köyü mevkiinde minibüsle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de Kale Köyü mevkiinde minibüsle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de Kale Köyü mevkiindeki kavşakta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında her iki aracın sürücüsü ile minibüsteki 2 yolcu bulunurken, savrulan minibüs durak ve elektrik direğine çarparak durdu; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kale Köyü mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale Köyü istikametinden kavşağa giren T.A. yönetimindeki 26 FM 091 plakalı minibüs, Bayburt istikametinden gelen O.K. yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobili göremeyerek yola girdi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs önce yol kenarında bulunan durağı yıktı, ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü O.K., minibüs sürücüsü T.A. ile minibüste bulunan yolcular G.K. ve G.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu

İşte Yasin'in ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
Şarjda bırakılan elektrikli araç alev topuna döndü! Bu şekilde söndürülebildi

Alev topuna dönen elektrikli araç suyla sönmeyince bunu yaptılar
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

Güzel oyuncuyu at ısırdı!
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!