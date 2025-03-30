Gümüşhane'de Feci Kaza: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Söğütlü beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlü beldesinden Sarışıh köyü istikametine giden 06 BCJ 297 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Mutlu (31) belde çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Emre Mutlu ve anneannesi Çeşminaz Mutlu (90) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ismi henüz belirlenemeyen yaralı da özel araçla aynı hastaneye götürüldü. Kafasından yaralanan Çeşminaz Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE