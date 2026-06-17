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Dinlenmek için yaslandığı çit kırıldı, 4 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

Dinlenmek için yaslandığı çit kırıldı, 4 metreden düşen işçi hayatını kaybetti
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Gümüşhane'de dinlenmek için yaslandığı çitin kırılmasıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen 54 yaşındaki işçi Güven Işık, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de dinlenmek için yaslandığı çitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Mescitli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Güven Işık, iş bitiminde dinlenmek için yaslandığı çitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güven Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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