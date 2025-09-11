Haberler

Gümüşhane'de Ambulans Takla Attı: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit-Şiran karayolunda, hasta nakli dönüşü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulans takla attı. Kazada 3 sağlık personeli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'de hasta nakli dönüşü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulansın takla attığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kelkit- Şiran karayolu Kılıçtaşı Köyü'nde meydana geldi. Kelkit Devlet Hastanesi'ne hasta naklini tamamladıktan sonra Şiran'da bulunan istasyona dönmekte olan B.N. idaresindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kılıçtaşı köyü çıkışında yolda savrularak takla attı. Kazada sürücü B.N. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları A.Y. ve H.D. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

