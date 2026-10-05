Haberler

Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada, kadın kıl payı kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada, kadın kıl payı kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı; minibüsün dolmuş durağına savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde durakta bekleyen bir kadının araçların arasında kalıp kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki aracın çarpışması sırasında dolmuş durağında bulunan bir kadının araçların arasında kaldığı ve kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaza, Kale köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale köyü istikametinden gelen T.A. yönetimindeki 26 FM 091 plakalı minibüs ile Bayburt istikametinden gelen O.K. yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarındaki dolmuş durağına savrularak, durağı yıktı. Kazada otomobil sürücüsü O.K., minibüs sürücüsü T.A. ile minibüste bulunan G.K. ve G.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dolmuş durağında bekleyen bir kadının çarpışan iki aracın arasında kaldığı ve minibüsün durağa doğru savrulmasıyla büyük tehlike yaşadığı, kazadan kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü

32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü: Enkazın yeri tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Araçla yanına yanaştılar! Cadde ortasında kurşun yağmuru

Cadde ortasında topuklarına sıktılar
Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! 'General Armageddon' geri dönüyor

"General Armageddon" geri dönüyor
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail sınırımızda kepçeleri çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Galatasaray'da 8 futbolcu için kritik süreç

Galatasaray'da 8 futbolcu için aynı karar verildi
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim