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Havalimanında İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

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Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda çalışan 23 yaşındaki Enes Tunç, terminalde 12 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı; hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda çalıştığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Örenşar köyünde bulunan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, havalimanında çalışan Enes Tunç (23), terminal binası içersinde çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Tunç, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Köse Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köse Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Enes Tunç, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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