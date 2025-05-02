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Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç

Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
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İstanbul Ümraniye'de bir kozmetik firmasının "gülümseyen kadın" görseli yer alan reklam afişleri, "Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazan afişlerle sansürlendi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kozmetik firmasının cadde üzerindeki reklam afişi sansürlendi. Görseldeki gülümseyen kadın yüzlerine, "Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazan afişler asıldı.

KOZMETİK FİRMASININ REKLAMINI SANSÜRLEDİLER

İstanbul Ümraniye'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kozmetik firmasının cadde üzerindeki reklam panolarında yer alan afişleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapıştırılan beyaz kağıt parçalarıyla kapatıldı.

"TOPLUMUN AHLAKINI BOZAN İÇERİKLER GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Reklam afişlerinde gülümseyen kadınların olduğu görüldü. Kadın yüzlerinin üzeri ise, "Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz." yazısı ile sansürlendi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kul millet yetim hakkı yiyen devletin milletin malını çalıp çırpıp israf edip eşe dosta yandaşa peşkeş çekenlere çalıyor ama çalışıyorlar diyerek arka çıkıp tebessüm edenleri ahlaksızlıkla suçlayanlar önce siz bir ahlaki değerlerinizi gözden geçirseniz iyi olur

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