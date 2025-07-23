Gülşen Arslan Konukcu Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı Görevine Atandı

Gülşen Arslan Konukcu Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı Görevine Atandı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan kararnameyle Gülşen Arslan Konukcu, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı görevine resmen başladı. Daha önce Fethiye Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Konukcu, 2018'den bu yana adalet hizmetlerinde bulunuyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan kararnameyle Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gülşen Arslan Konukcu, yeni görevine başladı.

Geçtiğimiz yıl Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla açılan Seydikemer Adliyesi'ne atanan Gülşen Arslan Konukcu, 2018 yılında meslek hayatına Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak başladı. 2021 yılından itibaren Fethiye Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve 2024 yılı Nisan ayında 1. sınıfa ayrılan Gülşen Arslan Konukcu, son olarak Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Gülşen Arslan Konukcu, görevine resmen başladı.

Konukcu'nun evli ve 2 erkek çocuk annesi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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