Gülistan Doku'nun şarkı söylediği anlar ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun yeğenleriyle şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Soruşturma devam ederken, Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Doku'nun yeğenleriyle birlikte şarkı söylediği görüldü. - TUNCELİ

