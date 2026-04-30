Gülistan Doku'nun annesi ve babasının DNA örnekleri alındı

Gülistan Doku'nun annesi ve babasının DNA örnekleri alındı
Tunceli'de 2020 yılından beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda Doku'nun annesi ve babasının DNA örnekleri alındı.

Tunceli'de 2020 yılından beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda Doku'nun annesi ve babasının DNA örnekleri alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılarak Gülistan Doku'nun annesi ve babasının DNA örneklerinin alınması istendi. Talebin ardından Ergani ilçesinden Diyarbakır'a gelen Gülistan Doku'nun anne ve babasının DNA'ları Adli Tıp Kurumundan alındı. Alınan örneklerin, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracındaki izlerle karşılaştırılacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
