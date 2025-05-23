Guizhou'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi, 17 Kayıp

Guizhou'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi, 17 Kayıp
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Çin'in Guizhou bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında can kaybı 4'e yükseldi. 17 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Guizhou bölgesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı 4'e yükseldi, kayıp 17 kişi aranıyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı toprak kayması can kaybı arttı. Yetkililer, 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek toplam ölü sayısının 4'e yükseldiğini aktardı. Kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının ordunun da desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Bölgede benzer afetlerin yaşanma riski olduğu uyarısında bulundu. - GUİZHOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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