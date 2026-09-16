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Güdül’de okul servislerine sıkı denetim

Güdül’de okul servislerine sıkı denetim
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Ankara Güdül İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servislerine ve okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Ankara Güdül İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servislerine ve okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Güdül İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci taşımacılığının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe genelindeki farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler okul servis araçlarını durdurarak detaylı kontroller yaptı. Denetimlerde araçların teknik donanımları, emniyet kemerleri, dur lambaları, araç takip sistemleri gibi güvenlik unsurları incelendi. Ayrıca sürücülerin ehliyet, ruhsat ve gerekli belgeleri de kontrol edildi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan araç sürücülerine gerekli uyarılar yapıldı ve yasal işlem uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini vurgulayarak öğrenci taşımacılığının en üst düzeyde güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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