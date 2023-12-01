Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir işyerinin önünde bulunan televizyonu gözüne kestirip çalan ve sırtlayarak götüren şüpheliyi güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi.

Gözüne kestirdiği televizyonu sırtlayıp götürdü, o anlar anbean görüntülendi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir işyerinin önünde bulunan televizyonu gözüne kestirip çalan ve sırtlayarak götüren şüpheliyi güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi.

Salihli'nin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir elektronik malzeme satışı yapan işyerinin önündeki 110 ekran Android televizyon, hırsızlık zanlısı bir kişi tarafından çalındı. Hırsızın sırtlayıp götürdüğü ve işyeri sahibini hayrete düşüren o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 18 Sokak No: 11 adresindeki işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işyerini kapatma hazırlığı yapan, işyeri sahibi H.K., işyerinin önündeki 110 ekran Android TV'nin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen işyeri sahibi, televizyonun bir şüpheli tarafından sırtlanıp götürüldüğünü izleyince soluğu karakolda aldı. İşyeri sahibi, hırsızlık anının saniye saniye yansıdığı görüntüleri teslim edip, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyeri önünden televizyon çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.