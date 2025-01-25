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Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, tutuklandı

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İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, Strasbourg'da katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar toplantısından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Uçakta gözaltına alınan Epözdemir'in ofisinde arama yapılırken, 24 saat boyunca avukat görüş yasağı getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Epözdemir, savcıya ifade verdi.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından "Terör örgütü Propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla tutuklanması için sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat Fırat Epözdemir'in tutuklanmasına karar verdi.

Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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