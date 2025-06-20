Göteborg'da Tramvay Pizza Dükkanına Çarptı: 8 Yaralı

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İsveç'in Göteborg kentinde raydan çıkan bir tramvay, bir pizzacıya çarparak 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsveç'in Göteborg kentinde raydan çıkan bir tramvayın pizza dükkanına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

İsveç'in güneybatısındaki Göteborg kentinde yerel saatle 00.49 sıralarında bir tramvay raydan çıkarak pizzacıya çarptı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada vatman dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralıların tramvayda, kaldırımda ve pizzacıda oldukları belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, tramvayın hızının yüksek olduğu aktarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÖTEBORG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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