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Görev başında rahatsızlanarak şehit olan asker memleketine uğurlandı

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Görev başında rahatsızlanarak şehit olan asker memleketine uğurlandı
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Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, Gaziantep Havalimanıı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’a uğurlandı.

Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, Gaziantep Havalimanıı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görevli Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, görev esnasında rahatsızlandı. Yapılan ilk müdahale sonrası Azez Vatan Hastanesi'ne oradan da Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sevim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şehidin naaşı, Kilis'te tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Havalimanına getirildi. Şehit Çoşkun Sevim, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Cenaze törenine kent protokolü ile askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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