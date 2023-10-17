Görenler cep telefonlarına sarıldı... Bisikletini tersten sürdü

Bursa'da bisikletini tersten sürerek yoluna devam eden sürücü bir kez daha ortaya çıktı.

Bursa'da bisikletini tersten sürerek yoluna devam eden sürücü bir kez daha ortaya çıktı. Ana caddede kendi canını hiçe sayarak bisikleti ile ters ilerleyen sürücü şaşkınlık yaşattı. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Demirtaş Kavşağı'nda bir sürücü, akan trafiğe aldırış etmeden bisikleti ile ters ilerledi. Kendi canını hiçe sayan vatandaş, bisikleti ile ters şekilde yoluna devam etti. O anları gören araç sürücüleri, cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydetti.

Aynı sürücü geçen hafta Eski Gemlik Yolu'nda da görüntülenmişti. - BURSA