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Manisa'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Manisa'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Gördes ilçesi Fundacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes'ten Akhisar istikametine seyir halinde olan A.E.Ö. (20) idaresindeki 35 AL 0510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.E.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan D.A. (20), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan D.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunan sürücü A.E.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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