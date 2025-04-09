Gönül Yazar'dan korkutan haber: 'Taş Bebek' için dualarınızı esirgemeyin

Sanat dünyasının önemli isimlerinden olan Gönül Yazar, senelerdir seslendirdiği unutulmaz şarkılar ve eşsiz yorumuyla hafızalarımıza kazındı. Türk sanat müziğinin önemli bir figürü haline gelen Yazar, aynı zamanda Yeşilçam'ın altın yıllarına da tanıklık etti. Sinemanın en parlak döneminde de adından söz ettiren Gönül Yazar'dan şimdi ise üzücü bir haber geldi.

DUA İSTEDİ

Magazin dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada Gönül Yazar'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini duyurdu. Akay paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin