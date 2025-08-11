Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 565 gram esrar, 37 gram metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. İki şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak, bir şüpheli hakkında ise ticaret yapmak suçundan işlem yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gönen'de gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda 1 kilo 565 gram esrar, 37 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, 1 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

