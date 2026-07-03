Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 17,39 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen aramada, aracın vites konsolu bölümüne gizlenmiş 17,39 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki iki şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı