Gönen'de Trafik ve Asayiş Denetimi Yapıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri gece saatlerinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar Caddesi üzerinde yapılan uygulamada çok sayıda araç ve motosiklet durduruldu. Denetimlerde emniyet kemeri, motosiklet kaskı, modifiyeli egzoz ve yüksek ses gibi konulara yönelik kontroller yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, vatandaşlar huzur ve güvenliği artırmaya yönelik bu denetimlerden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ekipler, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR