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Gönen'de Servis Aracı Devrildi: 26 Yaralı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, yağışlı havada meydana gelen kazada 4'ü ağır toplam 26 kişi yaralandı. Servis aracının devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gönen'de servis aracı devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. Kazada 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Gönen ilçesine bağlı Taştepe mevkinde Adin isimli fabrikaya ait işçileri taşıyan servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. 10 S 28088 plakalı servis aracının kontrolü kaybederek devrilmesinin ardından yol ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, 4'ü ağır 26 işçi yaralandı. Yaralılar Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Gönen'de Servis Aracı Devrildi: 26 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - 3.Sayfa
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