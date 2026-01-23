Haberler

Gönen'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gönen'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü O.S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralının hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gündoğan Mahallesi'nde G.A. (50) yönetimindeki 10 BB 052 plakalı minibüs ile aynı istikamette seyir halinde olan ve O.S. (20) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çift taraflı yaralanmalı olarak meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü O.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı

ABD'den yeni İran hamlesi
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı