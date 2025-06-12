Gönen'de Buğday Tarlasını Saran Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü

Gönen'de Buğday Tarlasını Saran Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir traktörden çıkan kıvılcım nedeniyle buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Hacıvelioba Mahallesi'nde ot biçme işlemi sırasında traktörden çıkan kıvılcımın buğday ekili alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 50 dönümlük ekili alanı tamamen küle çevirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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