Gölete düşen depremzede çocuğu polis kurtardı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da oyuncağını almak isterken buz tutan gölede düşen depremzede çocuğu dalgıç polis kurtardı. Malatya'da oyuncağını almak isterken buz tutan gölede düşen depremzede çocuğu dalgıç polis kurtardı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gören Malatya'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Malatya'da güvenlik önlemi ve yardım faaliyetlerine destek olmak için bulunan dalgıç polisler, oyuncağını almak isterken buz tutan gölete düşen 8 yaşındaki depremzede çocuğu kurtardı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elinizi asla bırakmayacağız. Durmadan, yorulmadan" ifadelerini kullandı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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