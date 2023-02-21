Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölete düşen depremzede çocuğu polis kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da oyuncağını almak isterken buz tutan gölede düşen depremzede çocuğu dalgıç polis kurtardı.

Malatya'da oyuncağını almak isterken buz tutan gölede düşen depremzede çocuğu dalgıç polis kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gören Malatya'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Malatya'da güvenlik önlemi ve yardım faaliyetlerine destek olmak için bulunan dalgıç polisler, oyuncağını almak isterken buz tutan gölete düşen 8 yaşındaki depremzede çocuğu kurtardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elinizi asla bırakmayacağız. Durmadan, yorulmadan" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title